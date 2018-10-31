بالصور.. أمير الشمالية يستقبل رئيس النادي الأدبي بالمنطقة وعددا من المثقفين والمثقفات

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم، رئيس النادي الأدبي بالمنطقة ماجد بن صلال المطلق يرافقه عدد من المثقفين والمثقفات في المنطقة .

وجرى خلال الاستقبال بحث المجالات الأدبية والثقافة في المنطقة وسبل تطويرها وتنميتها .

ودعا سموه المثقفين والمثقفات إلى ضرورة بلورة استراتيجية وخطة عمل متميزة، تحقق مبدأ الاستدامة في الإبداع في المشهد الثقافي، وتتلاءم مع المحاور الثقافية التي نصت عليها رؤية المملكة 2030 , مؤكدا سموه أهمية أن تساير الأنشطة الثقافية في المنطقة وبرامجها ومشاريعها وآلياتها التنفيذية حجم الوعي والنمو الفكري والحركة الثقافية الكبيرة التي تشهدها المملكة، المتزامنة مع التغييرات الاجتماعية .

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, بأنشطة وفعاليات النادي الأدبي في خدمة المجتمع, وإبراز مكانة منطقة الحدود الشمالية الأدبية والثقافية على مستوى المملكة، موجهاً بمضاعفة الجهود وشموليتها كافة محافظات المنطقة .

من جانبه أعرب رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية باسمه ونيابة عن المثقفين والمثقفات في المنطقة عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بالمشهد الثقافي في المنطقة والمنتسبين إليه .