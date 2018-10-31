بالصور.. استدعاء 13 ألف مركبة معرضة للحريق والتوقف المفاجئ
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 13,596 مركبات دودج ” تشارجر/تشالنجر/ درانجو ” وجيب ” جراند شروكي و كرايسلر ” C300 ” ، موديلات : 2011-2014.
وأشارت ” التجارة ” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن السبب وراء استدعاء هذه المركبات هو خلل في منظم الدينمو الكهربائي الذي قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ مع احتمالية نشوب حريق.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3225 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدري😂😂😂
من 2011 إلى 2014
مابقى شئ على 2019😂