بالصور.. استدعاء 13 ألف مركبة معرضة للحريق والتوقف المفاجئ

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 13,596 مركبات دودج ” تشارجر/تشالنجر/ درانجو ” وجيب ” جراند شروكي و كرايسلر ” C300 ” ، موديلات : 2011-2014.

وأشارت ” التجارة ” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن السبب وراء استدعاء هذه المركبات هو خلل في منظم الدينمو الكهربائي الذي قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ مع احتمالية نشوب حريق.