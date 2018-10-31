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بالصور.. استدعاء 13 ألف مركبة معرضة للحريق والتوقف المفاجئ

بالصور.. استدعاء 13 ألف مركبة معرضة للحريق والتوقف المفاجئ
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 13,596 مركبات دودج ” تشارجر/تشالنجر/ درانجو ” وجيب ” جراند شروكي و كرايسلر ” C300 ” ، موديلات : 2011-2014.

وأشارت ” التجارة ” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن السبب وراء استدعاء هذه المركبات هو خلل في منظم الدينمو الكهربائي الذي قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ مع احتمالية نشوب حريق.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3225 ] نشر منذ 2 ساعتين

بدري😂😂😂
من 2011 إلى 2014
مابقى شئ على 2019😂

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