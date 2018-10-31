إحباط محاولة مواطن للانتقام من آخر أصابه بطلق ناري بالشرائع

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة الشرائع بمنطقة مكة المكرمة، من إحباط محاولة مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا للانتقام من مواطن آخر أطلق النار عليه وأصابه؛ حيث استقبلته طوارئ مستشفى النور التخصصي.

واخترقت الرصاصة ظهره واستقرت بالقفص الصدري، وقد أعطى منسوبي المستشفى اسمًا غير اسمه، مدعيًا أنه لم يُحضر هويته، وسوف يحضرها لاحقًا؛ فيما ادعى أن ابن أخته هو من أطلق عليه النار بالخطأ وفي القول الآخر أن ابن أخيه مما أظهر تضارب أقواله.

ومن جانبها، كشفت شرطة الشرائع حقيقة الواقعة وأنها تشاجر مع شخص آخر، وذلك بسبب سوء تفاهم بينهما، لا بالخطأ، كما ادَّعى، ولا كان الجاني من أقاربه.