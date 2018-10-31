بالفيديو.. فنانة خليجية تدعي الفقر وتكذب ثراء فناني الخليج

أماني الغامدي(صدى):

حقق فيديو غريب للفنانة البحرينية ريم أرحمة على ” إنستجرام ” أكثر من 134 ألف مشاهدة وسط جدل كبير بين المتابعين بسبب تصريحاتها الغير منطقية حسب وصف الكثير منهم .

وأعلنت ” ريم ” تكذيبها لإمتلاك العديد من الفنانين الخليجين لسيارات فارهه أو أملاك مؤكدة أنها كذب ولا تمت للحقيقة بصلة حيث تمر عليها هي الأخري أيام لا تملك فيها المال .

وأضافت في برنامج على السيف على قناة ” ” تمر عليّ أيام ما عندي فلوس. إلا إذا غيري ما تمر عليه هذي الظروف… ممكن ” atv

فيما تجادل المتابعون حول صحة حديثها واتهمها البعض بمحاولة لفت الإنتباه بكلام مزيف