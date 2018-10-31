شركة أسمنت ينبع تعلن عن وظائف فنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية الصناعية وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد فني- كهرباء (عدد وظيفتين): شهادة الثانوية الصناعية/ التدريب المهني في مجال الكهرباء، أو أي مجال آخر ذي الصلة؛ بالإضافة إلى فني كهرباء أول (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص الالكترونيات الصناعية.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 29 أكتوبر 2018م، ومستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2018م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل، عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا