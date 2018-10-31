القبض على رجل يهدد فتاة بنشر صورها عارية وقتلها

بيروت(صدى):

تقدمت فتاة لبنانية مقيمة بإحدى الدول العربية، بدعوى قضائية ضد رجل هددها وابتزها بنشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من الوصول إلى إلى الشخص والقبض عليه؛ حيث اعترف بإقدامه على شتم المدعية وتهديدها بالقتل وبنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإعلام عائلتها واصدقائها بعلاقتهما؛ بينما لم يمتلك أي صور خاصة بها مخلّة بالآداب من هاتفه الخلوي.