بالفيديو.. قوس قزح يتلألأ في سماء الأحساء

نايف السالم(صدى):

نشر سعيد الرمضاني عضو المجلس البلدي بالأحساء و عضو فريق الأحساء في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، مقطع فيديو يظهر فيه قوس قزح دائري.

وعلق الرمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الفيديو الذي نشره، قائلا:”قوس قزح دائري “نادر” في الأحساء”، مضيفا:” لأول مرة أشاهد في سماء الأحساء قوس قزح يظهر كحلقة كاملة تحيط بالشمس بهذه الروعة”.

ولفت إلى أن السعادة انطبعت على قلبي كألوانه الجميلة.

أثار مقطع الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بسبب جمال منظر وألوان قوس قزح، قائلين:” منظر رائع يستحق المشاهدة’.