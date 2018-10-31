توقعات رحيل ” بوكيتينو ” لريال مدريد تثير القلق بين لاعبي توتنهام
يعتري لاعبو توتنهام الإنجليزي القلق من رحيل مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو؛ وذلك بعد الاهتمام المتزايد من جانب ريال مدريد؛ للحصول على خدماته بعد إقالة جولين لوبيتيجي.
وأوضحت صحيفة ” ذا صن ” أن لاعبي توتنهام يعتبرون ” بوكيتينو ” بمثابة والدهم، لكن الإحباط يسيطر على المدرب بسبب قلة دعم رئيس النادي دانييل ليفي.
وعن ذلك، كشفت بعض المصادر المقربة من ” بوكيتينو ” أن لن يرحل عن ” توتنهام ” في منتصف الموسم الجاري، وأنه من المرجح أن يغادر ” بوكيتينو ” جدران السبيرز في الصيف المقبل.
من الجدير بالذكر أن ريال مدريد يخطط لإغراء ” بوكيتينو ” ومنحه 17 مليون جنيه إسترليني سنويًا؛ للموافقة على تدريب ” الملكي ” .
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