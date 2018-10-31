توقعات رحيل ” بوكيتينو ” لريال مدريد تثير القلق بين لاعبي توتنهام

نواف السالم(صدى):

يعتري لاعبو توتنهام الإنجليزي القلق من رحيل مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو؛ وذلك بعد الاهتمام المتزايد من جانب ريال مدريد؛ للحصول على خدماته بعد إقالة جولين لوبيتيجي.

وأوضحت صحيفة ” ذا صن ” أن لاعبي توتنهام يعتبرون ” بوكيتينو ” بمثابة والدهم، لكن الإحباط يسيطر على المدرب بسبب قلة دعم رئيس النادي دانييل ليفي.

وعن ذلك، كشفت بعض المصادر المقربة من ” بوكيتينو ” أن لن يرحل عن ” توتنهام ” في منتصف الموسم الجاري، وأنه من المرجح أن يغادر ” بوكيتينو ” جدران السبيرز في الصيف المقبل.

من الجدير بالذكر أن ريال مدريد يخطط لإغراء ” بوكيتينو ” ومنحه 17 مليون جنيه إسترليني سنويًا؛ للموافقة على تدريب ” الملكي ” .