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    أكتوبر

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الإعلان عن بدء التقديم ببرنامج الخريجين بشركة ” هيوليت باكارد “

الإعلان عن بدء التقديم ببرنامج الخريجين بشركة ” هيوليت باكارد “
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” هيوليت باكارد HP ” عن فتح باب التقديم في برنامج الخريجين لحديثي التخرج؛ للعمل في مجال تخطيط وإستراجيات الأعمال “Business Strategy & Planning ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– تقنية المعلومات
– نظم المعلومات
– إدارة الأعمال

وأعلنت الشركة أيضًا عن مزايا الانضمام للبرنامج، وهي:

– فرصة لبدء مهنة في المبيعات أو استشارات تقنية المعلومات في واحدة من أكبر الشركات التقنية بالعالم.
– اكتساب خبرة دولية.
– رواتب تنافسية.
– يحصل المشارك على كافة المزايا التي يتمتع بها الموظفين.

وأبانت الشركة أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي:هنا


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