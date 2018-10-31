الإعلان عن بدء التقديم ببرنامج الخريجين بشركة ” هيوليت باكارد “
كشفت شركة ” هيوليت باكارد HP ” عن فتح باب التقديم في برنامج الخريجين لحديثي التخرج؛ للعمل في مجال تخطيط وإستراجيات الأعمال “Business Strategy & Planning ” .
وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– تقنية المعلومات
– نظم المعلومات
– إدارة الأعمال
وأعلنت الشركة أيضًا عن مزايا الانضمام للبرنامج، وهي:
– فرصة لبدء مهنة في المبيعات أو استشارات تقنية المعلومات في واحدة من أكبر الشركات التقنية بالعالم.
– اكتساب خبرة دولية.
– رواتب تنافسية.
– يحصل المشارك على كافة المزايا التي يتمتع بها الموظفين.
وأبانت الشركة أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي:هنا
اترك تعليقاً