الإعلان عن بدء التقديم ببرنامج الخريجين بشركة ” هيوليت باكارد “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” هيوليت باكارد HP ” عن فتح باب التقديم في برنامج الخريجين لحديثي التخرج؛ للعمل في مجال تخطيط وإستراجيات الأعمال “Business Strategy & Planning ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– نظم المعلومات

– إدارة الأعمال

وأعلنت الشركة أيضًا عن مزايا الانضمام للبرنامج، وهي:

– فرصة لبدء مهنة في المبيعات أو استشارات تقنية المعلومات في واحدة من أكبر الشركات التقنية بالعالم.

– اكتساب خبرة دولية.

– رواتب تنافسية.

– يحصل المشارك على كافة المزايا التي يتمتع بها الموظفين.

وأبانت الشركة أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي:هنا