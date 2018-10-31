مقتل فتاة ليبية على أيدي مسلحين في طرابلس بعد تصويرها عارية

طرابلس(صدى):

قتلت مجموعة مسلحة في طرابلس، فتاة عشرينية تدعى خلود الواعر بعد تعذبيها وتصويرها عارية.

وأثار مقتل الفتاة الليبية غضب و استياء رواد التواصل الاجتماعي في طرابلس، حيث تداولوا صور الفتاة على نطاق واسع عبر مواقع السوشيال ميديا محملين المسؤولية للميليشيات المنتشرة في

طرابلس.

واتهم النشطاء مليشيات ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري، وأيضًا ميليشيات هاشم بشر، وكذلك قوة الردع، لافتين إلى أن الفتاة خُطفت في مناطق نفوذ تلك المليشيات.

وانتشرت أخبار مفاداها أن فيديو يرصد الفتاة وهي عارية تمامًا وعلى جسدها آثار تعذيب، ثم تم قتلها ورميها على قارعة أحد الطرق، ويشير ذلك إلى أن الفتاة أُجبرت قبل قتلها على التحدث وسب قوات اللواء السابع، وهو ما يشير إلى أن الفتاة قد تكون من ترهونة، أو تعود بجذورها لتلك المدينة.