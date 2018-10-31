كيا سيراتو جي تي 2020 تظهر رسمياً بمحرك تيربو

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تميز كيا سيراتو 2019 بمظهرها الرائع، ولكنها تقدم أداء متوسط مقارنة بفئتها، إلا أن هذا يوشك على أن يتغير مع وصول كيا سيراتو GT موديل 2020.

تم الكشف عن سيراتو GT خلال فعاليات معرض سيما للسيارات المعدلة والنسخ الخاصة، لتأتي بمحرك 4 سلندر تيربو تشارجر سعة 1.6 لتر بقوة 201 حصان مع ناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات، أو آخر أوتوماتيكي مزدوج الكلتش ذو 7 سرعات مع أزرار نواقل مثبتة بعجلة القيادة، ونظام تعليق مستقل خلفي جديد.

كما تحمل سيراتو GT عدة لمسات رياضية خاصة مثل الواجهة الأمامية الوحشية ذات لمسات طفيفة باللون الأحمر مع مصابيح سفلية صغيرة، أغطية مرايا جانبية سوداء، جناح خلفي، جنوط 18 إنش مزدوجة اللون.

المقصورة حصلت على تحديثات طفيفة متمثلة في أغطية دواسات ألمنيوم، عجلة قيادة مسطحة، بالإضافة إلى مقاعد رياضية ذات تطريز بألوان متعاكسة مع الداخلية.

هذا ومن المخطط أن يتم طرح كيا سيراتو GT 2020 للبيع خلال الصيف المقبل بفئات GT1 وGT2، لتنافس كل من هوندا سيفيك Si وفولكس واجن جيتا GLI.