شاب يستخدم مواقع التواصل لاستدرج أشخاص وهتك عرضهم

أبو ظبي(صدى):

تنظر محكمة جنايات في أبوظبي في دولة الإمارات العربية، في قضية اتهام شاب باستدراج أشخاصًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهتك عرضهم في أحد الفنادق.

وقال ضابط التحريات، أن الإدارة تلقت معلومة من مصدر سريّ، تفيد بقيام شاب عربي باستدراج أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى غرفة الفندق الذي يقيم فيه، ويهتك عرضهم، فتم عمل تحريات لمدة يومين.

وأشار الضابط إلى أنه تم التأكد من صدق المعلومات، لافتًا إلى أن عدد المترددين على المتهم خلال فترة التحريات ” يومان ” يراوح بين أربعة وخمسة أشخاص.