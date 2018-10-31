بالصور.. نجاة 3 طالبات بمحايل احتجزتهن السيول أثناء عودتهن من المدرسة

أبها(صدى):

استطاعت 3 طالبات الخروج من كارثة محققة بعد أن إحتجزن برفقة شقيقهن أثناء عبور واد جرفته السيول بمنطقة محايل .

وتفصيلاً خرجت الطالبات من المدرسة بسيارة شقيقهن بعد خروج جميع الطلاب عقب إنتهاء الأمطار في الحافلات المدرسية وفقاً للتعليمات، إلا أن شقيقهن حاول العبور من واد يفصل المدرسة عن المنزل ليتم إحتجازهم جميعاً حتى تمكن الأخ من الترجل وتبعته الفتيات الصغيرات .

من جانبه قام مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي الطايربزيارتهن في المنزل والإطمئنان على صحتهن مؤكداً تشديد ” تعليم محايل ” على استشعار خطورة الطقس وضرورة الإلتزام بتعليمات الدغاع المدني .