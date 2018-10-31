” تراحم ” تصرف إعانات مالية لأسر السجناء بجازان

جازان(صدى):

شرع القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة جازان، من مقره في مركز التنمية الاجتماعية بحي السويس بمدينة جيزان اليوم، في توزيع دفعة جديدة من الشيكات الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسة بمدينة الرياض لأسر النزلاء المواطنين ذوي المحكوميات الطويلة, مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم.

وأفاد رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن هذه الدفعة من الإعانات المالية شملت 23 أسرة ، ثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم الماسة للمساعدة العاجلة.

وأشار إلى أنه جرى الصرف لهم بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل أسرة بمبلغ إجمالي 69 ألف ريال، معرباً عن شكره وأعضاء وعضوات اللجنة كافة, لأمين العام للجنة الوطنية فهد بن عبدالله الراجح على اهتمامه ومتابعته لأوضاع أسر السجناء في مناطق المملكة.