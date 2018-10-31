تهديدات بنشر معلومات حساسة بعد تعرض ” فيفا ” للقرصنة

طلال الغامدي(صدى):

شهد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عملية قرصنة، ومن المتوقع أن يتم نشر المعلومات المسروقة يوم الجمعة، ولم يتم تحديد طبيعة المعلومات المسروقة التي سيتم نشرها.

وعن ذلك، قام أعضاء ” الفيفا ” في اجتماعهم الأخير الذي أقيم في رواندا، بمناقشة حادثة القرصنة وخرجوا ببيان نندوا فيه بهذه الأعمال؛ من أجل الحفاظ على نزاهة وشعبية اللعبة.

وعن عملية القرصنة، فقد حصلت على كميات كبيرة من المعلومات المسروقة من الاتحاد، بما في ذلك ” عقود ورسائل بريد إلكترونية ” خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية؛ أدت لتداول العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة حول مقترحات في تغيير سوق الانتقالات والتهرب الضريبي من قبل عدد من اللاعبين والمدربين في إسبانيا.