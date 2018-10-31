دنيا بطمة تعبر عن حبها لزوجها بطريقتها الخاصة.. ورد فعل متوقع للأخير

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو عبر ” إنستجرام ” تعبر فيه عن حبها لزوجها المنتج محمد الترك على طريقتها الخاصة.

وظهرت بطمة في المقطع وهي تنزل بالسلم الكهربائي في أحد المطارات، كما غنت له: ” تعالا أشبعك حب أشبعك دلال ” بدلع، وتتمايل مع اللحن بغنج، مع تفاعل الترك الذي ظهر عليه الفرح من حركات زوجته ورقصها في مكان عام.

وارتدت بطمة ملابس ” كاجوال ” ، مع حذاء رياضي تغزلت به، كما ظهرت وهي ترتدي بنظارة شمسية كبيرة جدا ولا تليق بحجم وجهها، مما عرضها للكثير من الانتقادات الساخرة بسبب استعراضها لحذائها الجديد وكأنها طفلة ترتدي للمرة الأولى من هذه الماركة العالمية، إضافة إلى شكلها بالنظارة وكيف أخفت نصف وجهها، واصفين إياها بالدبور والنحلة.