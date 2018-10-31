بالفيديو.. السبب وراء طرد ” بيونسيه ” من الأهرامات

القاهرة(صدى):

أوضح عالم الآثار، زاهي حواس، السبب وراء طرده النجمة العالمية بيونسيه من الأهرامات أثناء زيارتها لمصر عام 2009، قائلا إن المصور الخاص بالنجمة العالمية أخذ عددًا من الصور التذكارية لها معه.

ولفت ” حواس ” خلال حواره في برنامج ” الحياة اليوم ” ، المذاع عبر قناة الحياة إلى أنه طلب من إحدى المتطوعات الأمريكيات برفقته في ذلك التوقيت، أن تلتقط الصور بدلًا من المصور، إلا أن الحارس الشخصي ببيونسيه أخذ الكاميرا من ” المرافقة ” ودفعها بشكل غير لائق، ما جعل حواس بيونسيه بـ ” الغبية ” وطلب منها ومن مرافقيها الخروج من منطقة الأهرامات لإساءتهم للفتاة بدون سبب.

وأوضح حواس أنه وقتها خاطبه وزير السياحة وطلب منه التواجد بساحة الأهرامات لاستقبال النجمة العالمية، وظل ينتظرها لأكثر من ساعة، إلا أن ظهرت في النهاية بفستان أبيض، وكأنها الملكة ” كليوباترا “.