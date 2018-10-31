اتبع هذه النصائح لأجل حياة زوجية سعيدة

أماني الغامدي(صدى):

قد تمر العلاقة الزوجية بتراجع مشاعر الحب في كثير من الأحيان؛ لإغفال بعض الأزواج لواجباتهم الزوجية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي على الزوج اتباعها لأجل الاحتفاظ بزوجته.

– إبعاد فكرة الطلاق

اسثناء الطلاق من خياراتك؛ سيساعدك للتركيز على ما يمكنك فعله بدلاً من ما لا تريد القيام به.

– التواصل

المشاركة تمنح زوجتك شعورًا بـ ” الحميمية ” ، وخاصة عندما تتحدثان بصراحة حول حياتكما ومصالحكما وأحلامكما وتوقعاتكما.

– الاحترام

ضع دومًا في اعتبارك الصفات الجيدة لديها، والتي دفعتك للوقوع في حبها، وأنها لا تزال تستحق منك الاحترام.

– المجاملة

تحتاج العلاقة الزوحية إلى منكهات؛ للحصول على طعم مميز لها؛ لذلك عليك أن تحرص على تبادل عبارت الحب والمجاملات مع زوجتك دائمًا، واشكرها على أي عمل تقوم به في المنزل.

– مشاركة التوقعات المالية

من الضروري التوصل إلى اتفاق حول كيفية تعامل الزوج والزوجة مع المال كمكون أساسي لنجاح العلاقة.