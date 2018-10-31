بالفيديو.. تفاصيل ” واقعة المطرقة ” التى سببتها مشاكل عاطفية

أنقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوغريب لامرأتين في تركيا، تدعيان ” رقية وعصمت ” قامتا بإقتحام محلا لبيع الهواتف المحمولة في في منطقة أضنة، جنوبي البلاد لتدمراه رأساً على عقب بإستخدام ” مطرقة ” .

وظلت السيدتان تكسران المدخل الزجاجي وواجهة العرض والأجهزة وسط إستغاثة صاحب المحل فيما عجز الجيران عن إثناءهما .

وترددت أخبار حول وجود مشاكل عاطفية وراء الواقعة فيما تمكن صاحب المحل لتسليم مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة للواقعة ومن المنتظر أن يصدر حكم القضاء بشأنهما .