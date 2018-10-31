وزير التجارة والاستثمار يتوج ثامر الفرشوطي بوسام حماية المستهلك

سليمان الطويرقى(صدى):

توج معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الاستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي رئيس عيادات الأعمال بوسام حماية المستهلك وذلك خلال حفل تكريم رجال الرقابة والمهتمين بحقوق المستهلك والذي أقيم بمقر الوزارة في الرياض.

وأعرب الدكتور القصبي عن خالص الشكر والتقرير للفرشوطي للجهود المبذولة في حماية المستهلك، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققه رجال الرقابة الميدانية بالوزارة الفترة الماضية والمواطنين المبلغين عن المخالفات التجارية والمهتمين بحقوق المستهلك.

وفي تصريح له أكد معالي وزير التجارة والاستثمار على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الجهود، مبيناً أن المواطن والقطاع الخاص شريكان للجهات الحكومية في العمل الرقابي وحماية المستهلك.