بالصور.. مدني جازان يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

جيزان(صدى):

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة جازان، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.