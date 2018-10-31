رئيس اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الكونجرس الآسيوي

نواف السالم(صدى):

شارك رئيس اتحاد الكرة قصي بن عبدالعزيز الفواز في اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة كوالالمبور، حيث ترأس الوفد عضو مجلس الإدارة عمر باخشوين ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد فهد الشمسان.

وكانت الجمعية العمومية قد استدرجت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها ميزانية الاتحاد خلال عامي 2017 و2018، واعتماد الميزانية المقترحة لعامي 2019 و 2020 ، إلى جانب الموافقة على مقترح المكتب التنفيذي بتعديل عدد من مواد النظام الأساسي للاتحاد.

والتقى الفواز خلال اجتماع الجمعية العمومية عددا من قيادات الاتحاد الدولي والآسيوي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية، حيث ناقش معهم جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.