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” الهاجوج ” ينضم إلى صفوف الاتحاد

” الهاجوج ” ينضم إلى صفوف الاتحاد
نواف السالم(صدى):

أعلن نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد عن ضم اللاعب حسين الهاجوج كلاعب هجومي في خطوة لتعويض تدني مستويات اللاعبين الأجانب المنضمين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

وتعتمد إدارة الإتحاد على الهجوم خلال المرحلة القادمة لإستعادة الإنتصارات الغائبة منذ نهاية الموسم الماضي عندما انتصر ” على الفيصلي ” في نهائي كأس الملك فيما لم ينتصر في أكثر من 10 مباريات خاضها الإتحاد .

والمعروف أن ” الهاجوج ” يبلغ مع من العمر 23 عام تقريباً و يلعب الثلث الهجومي ويفضل الجناح الايسر .


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