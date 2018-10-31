” الهاجوج ” ينضم إلى صفوف الاتحاد
أعلن نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد عن ضم اللاعب حسين الهاجوج كلاعب هجومي في خطوة لتعويض تدني مستويات اللاعبين الأجانب المنضمين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .
وتعتمد إدارة الإتحاد على الهجوم خلال المرحلة القادمة لإستعادة الإنتصارات الغائبة منذ نهاية الموسم الماضي عندما انتصر ” على الفيصلي ” في نهائي كأس الملك فيما لم ينتصر في أكثر من 10 مباريات خاضها الإتحاد .
والمعروف أن ” الهاجوج ” يبلغ مع من العمر 23 عام تقريباً و يلعب الثلث الهجومي ويفضل الجناح الايسر .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 2 ساعتين
اف هاجوج حته وحدة
حنا ناقصين
😅😅😅😅😅😅
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 2 ساعتين
اف هاجوج حته وحدة
حنا ناقصين
😅😅😅😅😅😅