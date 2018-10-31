أمير تبوك يلتقي مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك ابراهيم بن عبدالرحمن الدويش الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديرا لفرع الهيئة بالمنطقة .

ورحب سموه برئيس فرع الهيئة متمنيا له التوفيق في مجال عمله . واثنى سموه على الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهود المبذولة من قبل منسوبي الهيئة . ثم قدم الدويش لسمو أمير المنطقة نسخة من كتاب إسهام الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الفكري .

من جهته أعرب الدويش عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال وتوجيهات سموه السديدة والتي سوف تكون نبراسا له في عملة الجديد.