أمير نجران يكرّم اللواء الجهني ويبارك تعيين الزهراني قائدا للقوة

نجران(صدى):

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، اللواء ركن عبدالرحمن بن ربيع الجهني، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائداً لقوة نجران، فيما هنأ سموه اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني، بالثقة بتعيينه خلفاً له.

وأعرب سموه عن عظيم فخره واعتزازه بجهود القادة العسكريين في الحد الجنوبي، وبالبطولات والانتصارات التي يحققها الرجال البواسل في الدفاع عن أرض الحرمين، والذود عن تراب الوطن الغالي، مقدماً شكره للواء ركن عبدالرحمن الجهني، على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن، ومعرباً عن أمنياته للجميع بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

من جهته، عبّر اللواء الجهني عن اعتزازه بالعمل في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الوطن، وعن شكره على ما لقيه من دعم من سموه أمير المنطقة، فيما أكد اللواء الزهراني أن الثقة بتعيينه قائداً لقوة نجران، دافع لبذل المزيد من الجهد والتضحيات لخدمة الدين ثم المليك والوطن.