شركة الوعلان للتجارة-هيونداي تحصد جائزتين من الجوائز السنوية لعام 2018

فيصل العنزي(صدى):

حصدت شركة الوعلان للتجارة – وكيل سيارات هيونداي بالمنطقة الوسطى جائزين تقديريتين من شركة هيونداي موتورز العالمية ” لعام ٢٠١٨ بعد نجاح الشركة في الفوز بأهم فئتين من فئات الجوائز التي تخصصها شركة هيونداي موتورز سنويا لوكلاءها حول العالم .

في الفئة الأولى للجوائز التي خصصتها شركة هيونداي موتور للوكلاء الذين يقومون بتطوير شبكات معارضهم والإرتقاء بمستوى الخدمات ما بعد البيع ، والاستمرار بالاستثمارات الناجحة مع علامة هيونداي في مناطق عملياتها ، وهذا ما استحقته شركة الوعلان للتجارة بعد تحقيقها أعلى المعايير المطلوبة للفوز بهذه الجائزة.

أما في الفئة الثانية من الجوائز المتعلقة بتطوير الأعمال و الإبداع في الخدمات الرقمية المتطورة التي دأبت شركة الوعلان للتجارة الاهتمام بها بشكل متزايد بهدف الإرتقاء بعلامة هيونداي من جهة ، وإيجاد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة في قطاع السيارات من جهة أخرى ، فقد حصلت شركة الوعلان للتجارة على جائزتها الثانية بهذا المجال بعد توقيعها إتفاقية مـع تطبيق ” IDrive آي درايف ” الذي يتماشى مع التقنيات والحلول الرقمية التي تستخدمها شركة الوعلان للتجارة لرفع مستوى خدماتها والتعريف بكافة التقنيات المتطورة .

وقد تسلم الأستاذ فهد بن سعد الوعلان نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الوعلان للتجارة الجائزة من السيد/ مايك سونغ نائب رئيس شركة هيونداي والرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وسط احتفالية رائعة. وأعرب عن سعادته بالجوائز قائلا : ” فوزنا بهذه الجوائز الرفيعة، يؤكد تفوقنا في جميع السياسات التي نتبعها في الشركة فيما يخص عمليات التطوير والتسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع، وكذلك في رفع مستوى العاملين لدينا وتحسين بيئة العمل والاستثمار المستمر في تطوير مراكزنا وخدماتنا . وأنا بدوري اهدي هذه الجائزة لجميع العاملين لدينا ولعملائنا شركاؤنا في النجاح . وأدعوهم إلى الاستمرار في هذا التوجه للمحافظة على المستوى المميز لتحقيق المزيد من النجاحات بشراكتنا مع هيونداي موتورز “.