أمير تبوك يطلع على الخطة الإستراتيجية الثانية لجامعة تبوك

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي ووكلاء الجامعة حيث قدم مدير الجامعة لسمو أمير المنطقة نسخه من الخطة الإستراتيجية الثانية للجامعة خلال السنوات القادمة .

ورحب سمو أمير المنطقة بمعالي مدير الجامعة ووكلاء الجامعة وقال سموه أن الجامعة هي المكان الذي تتكون فيه شخصية الشاب والشابة بعد مرورهم بالمراحل الدراسية في المدارس .

وإن الجامعة حياة مختلفة في هذا السن للطالب والطالبة والتغيرات الفسيولوجية والذهنية والجسمية خلال السنوات اليت يقضونها في الجامعة .

مشيراً سموه إلى مسؤولية الكوادر الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المحاضرات في هذه المرحلة التي هي أكثر أهمية من تعليم مادة بل هي صقل شخصية وتكوينها وهذا هو المهم .

متمنياً سمو أمير المنطقة أن تكون هذه الإستراتيجية التي تتبناها الجامعة هي مبنية على تكوين الشخصية للطالب والطالبة وأن تكون وفق ثوابتها والحفاظ على تقاليدنا وعاداتنا وحبنا لقيادتنا وبلادنا .

وقال سموه نحن في هذه البلاد بايعنا ولاة الأمر على الكتاب والسنة وهذه البيعة هي أعظم شيء بين الإنسان وربه وهذه ثوابت لا غبار عليها وأضاف سموه أن الجامعة أصبحت من معالم المنطقة. منوهاً سموه بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – للتعليم في المملكة .

ومن جهته أعرب معالي الجامعة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته للجامعة مستعرضاً ما تضمنته الخطة الإستراتيجية الثانية للجامعة والتي من خلالها أكد على الرؤية التي بنيت عليها الخطة للموائمة والاحتياج لسوق العمل والتوسع في التخصصات التي يحتاجها السوق وموافقتها لرؤية المملكة 2030, بالإضافة لمواكبتها وتكاملها مع المشاريع التي تشهدها المنطقة .

مشيراً إلى أن توجيهات سمو أمير المنطقة أكدت الحرص على غرس الهوية الوطنية في الطلاب والطالبات وجبهم لوطنهم وقادتهم .