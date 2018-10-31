سفير تركيا بالرياض: المملكة ذات أهمية استراتيجية وعلاقتنا بها خاصة

حمود العنزي(صدى):

قال سفير تركيا لدى المملكة إردوغان كوك، أن المملكة دولة ذات أهمية إستراتيجية، حيث وصف العلاقة بين البلدين بـ ” الخاصة ” .

وأوضح ” كوك ” على هامش حفل سفارة تركيا بمناسبة اليوم الوطني، أن البلدين سيتخطيان جميع التحديات، معربًا عن امتنانه لجهود المملكة الهائلة في تنظيم الحج.

كما أكد أن بلاده تدعم المملكة في سعيها الحثيث نحو تطوير ورفع مستوى جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية التركية المتبادلة ازدادت في السنوات الماضية.