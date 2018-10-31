بالصور.. الإطاحة بـ 130 مخالفا لنظام الإقامة بمكة

نايف السالم(صدى):

أقدمت شرطة العاصمة المقدّسة، على تنفيذ حملة ميدانية بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، بمشاركة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات، البحث الجنائي، دوريات الأمن، إدارة المجاهدين، الدفاع المدني، شركة الكهرباء والهلال الأحمر، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ حملة وطن بلا مخالف ” ضياء ” .

ونجحت الحملة في الإطاحة بـ 130 مخالفًا من جنسيات إفريقية في ” حوش بكر ” ؛ بعد تحديد موقع المخالفين في ” حوش بكر “، حيث تمّت محاصرة الموقع من محاور عدة مع إغلاق الأنوار التحذيرية للحفاظ على سرية المهمة؛ فيما اتخذ بعض المخالفين مواقع عالية لمراقبة أيّ تحرك أمني، واستخدام الصافرات أو الجوّال لكشف الوجود الأمني.

وحرص المخالفون على استخدام الحديد الثقيل لإغلاق الأبواب من مواقع عدة حتى يساعدهم ذلك على الهروب من النوافذ او الدرج والانتقال إلى المباني المجاورة والهرب بعيدًا، كما عثر رجال الأمن على أطفال رضّع وحدهم دون آباء أو أمهات، وبالبحث عنهم تمّ التوصل إلى الأمهات اللاتي كن يختفين في أماكن صعبة جداً أو متعلقات بشرفات النوافذ أو بين أكوام العفش.

وقامت الحملة بفصل عدّادات الكهرباء عن المواقع المخالفة ورصد أرقامها، بينما لم يتم تسجيل أيّ إصابة بين المشاركين في الحملة من رجال الأمن والجهات المشاركة أو المخالفين الذين كان بينهم عددٌ من المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.