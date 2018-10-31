بالصور.. غواصة صينية مريبة تثير الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين فيديو قصير عن غواصة صغيرة من نوع غير معروف ، متسائلين عن طبيعتها وعلاقتها بصور الغواصة الغامضة التي رصدتها الأقمار الصناعية البريطانية في حوض بناء السفن قبل عامين .

ويعتقد البعض أن الغواصة خاصة للتصدير حيث يظهر الفيديو الذي تم تصويره في حوض بناء السفن بالصين أنها جاهزة للعمل ويبلغ طولها حوالي 50 مترا،وقطرها 5-6 أمتار .

جدير بالذكر أن حوض بناء السفن هو الحوض الصيني الرائد للغواصات غير النووية .