” صورة ” لمحمد رمضان بمرحلة المراهقة تصدم جمهوره

أماني الغامدي(صدى):

شكلت ” صورة ” للفنان المصري محمد رمضان وهو في مرحلة المراهقة بعام 2004، مفاجأة لجمهوره بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ” رمضان ” بالصور في مرحلة المراهقة مع أحد أصدقائه، وبدا بملامح مشابهة وكأنه لم يتغيّر.

وحازت الصورة على اهتمام متابعين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أن كل ما حدث له هو زيادة في وزنه.

حيث كان يعاني ” رمضان ” في تلك الفترة من نحافة شديدة بمرحلة المراهقة، ولم يكن لديه عضلات ضخمة كتلك التي يمتلكها الآن.