دودج تشارجر SRT Hellcat 2019 تحدث بخطوط جديدة مزدوجة ملونة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أعلنت دودج في يونيو الماضي عن تحديثات هامة لموديلات تشارجر 2019, وشملت تحسينات لمستويات التجهيز وعدادات جديدة وغطاء محرك اختياري باللون الأسود ساتان وعجلات 20 بوصة اختيارية جديدة وباقة الكانتارا داخلية وشبكة تهوية جديدة مع مدخلين للهواء في نسخة Hellcat. ولكن الشركة الأمريكية عادت من جديد لاضافة مزيد من التحسينات .

وهذه المرة التحسينات محدودة للغاية في جزء خاص بالتصميم, فبالاضافة الي الخطوط الرمادية المزدوجة التي يمكن أن تكون باللون الكربون أو جنميتال ، فنسخة SRT Hellcat يمكن الحصول عليها بثلاث أنماط جديدة من الخطوط بصورة اختيارية تشمل أحمر أو أزرق أو فضي مع بقاء الخيارات السابقة في موديلات تشارجر RT Scat Pack وRT.

وقال مارك تروستل رئيس قسم الاداء والركاب وتصميم السيارات متعددة الاستخدامات في فيات كرايسلر أن الخطوط الخارجية خاصة لو كانت متناقضة في اللون مع جسم السيارة تزيد من جمال التصميم الخارجي لغطاء المحرك وتركز الضوء على مدخلي الهواء في السيارة . وتغطي الخطوط الواجهة الأمامية للسيارة والجزء الخلفي والسقف وغطاء الحقيبة الخلفية وستتوفر الخيارات الخمسة للخطوط بسعر اضافي 995 دولار.