الإطاحة بامرأة تحرشت بقرد في أحد المحلات لاتهامها بالتحريض على الفسق
أطاحت الشرطة المصرية بسيدة تحرشت بقرد، حيث قامت بملامسة أجزاء حساسة من جسده، خلال فيديو منتشر على الإنترنت.
وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى ضباط قسم حماية الآداب العامة بخصوص انتشار لإحدى السيدات أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لإحدى الحيوانات “قرد” بأحد المحلات العامة، بقصد إثارة الغرائز الجنسية، وتحريضهم على الفسق.
وحددت الأجهزة الأمنية السيدة المتحرشة من خلال الفيديو المتداول، واتضح أنها
تم تحديد السيدة، وتبين انها تدعى ” مقيمة دائرة مركز أجا، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بما نسب إليها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 2 ساعتين
يووهـ ربآهـ ربآهـ
من هذي المحنه والعياذ بالله
ليه هو ما كيفك وحصلتي رجال مسلح
يرجع القواعد حقك سالمه الى مكانها
ويسدد الفواتير كلها صح
جايه
ع القرد هو ناقص تحرش
المسكين وسجن وبهذله هههههههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4992 ] نشر منذ 2 ساعتين
القرد من طبعه النجاسه اصلاً-وحصل وحده ماتستحي-
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
التحرش وصلت القرود استغفر الله العظيم
العائد من الموت[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه اخبار غجريه