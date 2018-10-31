الإطاحة بامرأة تحرشت بقرد في أحد المحلات لاتهامها بالتحريض على الفسق

القاهرة(صدى):

أطاحت الشرطة المصرية بسيدة تحرشت بقرد، حيث قامت بملامسة أجزاء حساسة من جسده، خلال فيديو منتشر على الإنترنت.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى ضباط قسم حماية الآداب العامة بخصوص انتشار لإحدى السيدات أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لإحدى الحيوانات “قرد” بأحد المحلات العامة، بقصد إثارة الغرائز الجنسية، وتحريضهم على الفسق.

وحددت الأجهزة الأمنية السيدة المتحرشة من خلال الفيديو المتداول، واتضح أنها

تم تحديد السيدة، وتبين انها تدعى ” مقيمة دائرة مركز أجا، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بما نسب إليها.