واقعة صادمة.. مسؤولة بمدرسة ثانوية تستدرج الطالبات لممارسة الرذيلة

مليكة فؤاد(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في مدينة الدار البيضاء المغربية، من القبض على مسؤولة تربوية تشغل منصب حارسة عامة بإحدى الثانويات والتي تحولت إلى ” قوادة ” تستدرج التلميذات القاصرات اللواتي تتوفر فيهن معايير الجمال إلى أمسيات ماجنة، وذلك بعدما ضبطت احدى الأمهات ابنتها وهي في حالة سكر بعد عودتها من المدرسة.

وسردت الفتاة الصغيرة لوالدتها تفاصيل ما تتعرض له؛ قائلةً أنها اعتادت رفقة عدد من التلميذات على مرافقة الحارسة العامة إلى فيلا؛ حيث كن يمضين الأمسية في السكر وممارسة الجنس مع أشخاص يكونون في انتظارهن؛ فيما كانت المسؤولة تسهل هروبهن من المؤسسة عبر منحهن أوراق الدخول.

وأشارت الفتاة إلى أن المسؤولة كانت تعتاد التستر على غيابهن دون أن يعلم أولياء أمورهن بذلك؛ بينما جرى اعتقال المتهمة بعدما أبلغت أم التلميذة المصالح الأمنية، كما تم إحالتها إلى النيابة العامة.