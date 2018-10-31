فتح باب التسجيل ببرنامج ” أُتقن ” بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أعلن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي ” أُتقن ” الذي يتضمن برامج تدريبية هي: التصميم بالفوتشوب والإليستريتور، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، صيانة الجوال،مقدمة في مايكروسوفت أوفيس ،إدارة الفعاليات والمناسبات،التجميل وتصفيف الشعر،مهارات تصميم الجرافيك، أساسيات المونتاج وتحرير الفيديو.

تنطلق البرامج التدريبية بتاريخ 26-2-1440هـ لمدة أربعة أسابيع ،حيث أن مدة كل برنامج ٤ أيام (١٦ ساعة تدريبية) من الساعة ٤ م الى ٨ م .

يشترط للمتقدمات أن تكون سعودية أو من أم سعودية أو من أبناء القبائل النازحة ،وجود إثبات الهوية وأن يكون العمر بين ١٥ و ٦٠ سنة ، على الراغبات الألتحاق بهذه البرامج التقدم عبر البوابة الألكترونية هنا . ​