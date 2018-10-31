” تشافيز ” : مستعدون لمواجهة الهلال والنصر ولا نخشاهم

ماجد محمد(صدى):

صرح البرازيلي ريناتو تشافيز، مدافع الوحدة، بأن الفريق لا يخشى أي منافس في الدوري؛ وذلك لأن اللاعبين جميعهم يعملون كعائلة واحدة.

وقال ” تشافيز ” : ” نحن جاهزون لمواجهة أي فريق، ولا نخاف من أي منافس على الملعب، ودائمًا نسعى للفوز، وأنا مستعد لمواجهة الهلال والنصر ” .

وأضاف: ” أنا أعرف الهلال والنصر جيدًا ولا نخشاهم، لأني أؤمن بمهاراتي وبالمدرب واللاعبين، وبصراحة كنت أتوقع أنه من السهل اللعب في الدوري السعودي، إلا إنني دهشت من مستويات اللاعبين المحليين ” .