” تشافيز ” : مستعدون لمواجهة الهلال والنصر ولا نخشاهم
صرح البرازيلي ريناتو تشافيز، مدافع الوحدة، بأن الفريق لا يخشى أي منافس في الدوري؛ وذلك لأن اللاعبين جميعهم يعملون كعائلة واحدة.
وقال ” تشافيز ” : ” نحن جاهزون لمواجهة أي فريق، ولا نخاف من أي منافس على الملعب، ودائمًا نسعى للفوز، وأنا مستعد لمواجهة الهلال والنصر ” .
وأضاف: ” أنا أعرف الهلال والنصر جيدًا ولا نخشاهم، لأني أؤمن بمهاراتي وبالمدرب واللاعبين، وبصراحة كنت أتوقع أنه من السهل اللعب في الدوري السعودي، إلا إنني دهشت من مستويات اللاعبين المحليين ” .
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