اليوم.. صراع المحترفين يحتدم على كأس الرابطة الإنجليزية

نواف السالم(صدى):

تشهد منافسات دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لقاء تشيلسي مع نظيره ديربي كاونتي اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج في لقاء يتطلع من خلاله مدرب الفريق ماوريسيو ساري إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والظفر ببطاقة العبور .

ويحتد الصراع بين آرسنال بقيادة أوناي إيمري لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل أمام كريستال بالاس .

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة اللاعب المصري محمد النني للتشكيل الأساسيى، بعد استبعاده من مباراة كريستال بالاس الأخيرة .

في سياق متصل المقبل يلعب ميدلزبره مع كريستال بالاس، على ملعب ريفرسايد ستديوم ، كما يلتقي توتنهام هوتسبير ضيفاً على وست هام يونايتد، حيث يطمح ” السبيرز” أيضاً إلى الظفر ببطاقة العبور لدور الـ16.