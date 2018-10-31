قضية غريبة.. كويتي يقاضي زوجته لسبها أبنائهما والمحكمة تقضي بسجنها شهرا

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غريبة، تقدم مواطن كويتي بشكوى ضد زوجته، لمحاكمتها بسبب سبها وقذفها أبناءها أثناء تدريسهم ومراجعة دروسهم استعدادا للاختبارات.

وأوضحت وسائل إعلام في تفاصيل وملابسات القضية أن والد الأبناء تقدم إلى المخفر المختص، بعد أن سئم من طريقة معاملة الأم لأبنائها؛ حيث اعتادت الاعتداء عليهم قولاً وفعلاً؛ خاصة أثناء تدريسهم؛ مما يؤثر على حالتهم النفسية.. وكانت تقول لهم أثناء التدريس كلمات بذيئة جداً من بينها ” ادرس يا حمار “.

وعليه قضت محكمة الجنح في الكويت، بحبس الأم لمدة شهر مع الشغل والنفاذ؛ بعد توافر أركان الجريمة بحق المتهمة، بأدلة الإثبات منها تصوير وتسجيل فيديو للأم وهي تسيء لأبنائها بألفاظ قذرة، وكذلك تحريات المباحث التي أكدت التهمة؛ ولا سيما أقوال الأبناء.

وتعليقاً على القضية، أكد محامي المواطن على أهمية تطبيق القانون في منع كل إساءة تجاه الأبناء؛ حتى وإن كانت تلك الإساءة من قِبَل والديهم؛ موضحاً أن قانون الطفل الصادر في ٢٠١٥ يجب أن يُطَبّق بحذافيره لمنع أي إساءة للأطفال.