بلاتيني يكشف عن اللاعب الذي يستحق الكرة الذهبية

نواف السالم(صدى):

قال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ميشيل بلاتيني إنه لو كان الأمر بيده لأعطى جائزة الكرة الذهبية لمدافع منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني، رفائيل فاران، لأنه توج بكأس العالم ودوري الأبطال الموسم الماضي.

وأوضح بلاتيني في تصريحات تليفزيونية أنه لم يكن تحديد الفائز بالكرة الذهبية سهلاً قط، مشيرا إلى وجود لاعب واحد فقط فاز بدوري الأبطال وكأس العالم الموسم الماضي.. العادي هو أن يوجد ثمة نقاش حول رونالدو وميسي أو ميسي ورونالدو، لكن هذا العام هناك لاعب واحد فقط فاز بأهم لقبين، اسمه فاران، وفوق كل هذا هو لاعب ممتاز.

وأشار بلاتيني:” يمكنك أن تقول رأيك عن غريزمان أو مبابي، إلا أن الوحيد الذي فاز بكل شيء، بمسابقتين مهمتين، هو رفائيل فاران “.