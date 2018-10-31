7 أسباب تشعرك بالجوع دائما.. تعرف عليهم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكد عدد من خبراء التغذية ، أنه يبدأ جسم الإنسان بالشعور بالتعب والإرهاق، مما يجعله بحاجة إلى الطعام حتى يستعيد طاقته من جديد، ولكن توجد أسباب أخرى، لشعور الإنسان الدائم بالجوع .

ومن أهم هذه الأسباب :

1- عدم تناول الكثير من البروتين، وتناول الكثير من البروتين يساعد فى التحكم بالشهية، لأنه يحتوى على خصائص تقلل الشعور بالجوع من خلال زيادة إنتاج الهرمونات التي تشير إلى الامتلاء وتقليل مستويات الهرمونات التي تحفز الجوع، ولذلك فإن الشعور بالجوع ناتج عن قلة تناول الأطعمة التى تحتوى على البروتين، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض .

2-عدم الحصول على قسط كاف من النوم، ويساعد النوم على تحسين الأداء السليم للدماغ وجهاز المناعة، الذى يساعد فى انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، بالإضافة إلى أن النوم يسيطر على الشهية، لأنه يساعد على تنظيم هرمون الجريلين وهرمون الشهية، لذلك تؤدى قلة النوم إلى ارتفاع مستويات هرمون الجريلين والشعور بالجوع.

3-عدم شرب كمية كافية من المياه، حيث شرب ما يكفي من الماء يعود على الإنسان بفوائد صحية عديدة، منها تعزيز صحة الدماغ والقلب وتحسين أداء التمارين الرياضية والحفاظ على صحة الجلد والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الشعور بالامتلاء والحد من الشهية، ولذلك يسبب قلة الماء الشعور بالجوع.

4-اتباع نظام غذائى يفتقر للألياف ، ويسبب الشعور بالجوع، لأن اتباع نظام غذائى يحتوى على الألياف الغذائية يحتاج لوقت للهضم، مما يعنى الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ولذلك يسبب قلة الألياف الغذائية الشعور بالجوع.

5- تشتت الإنتباه، وتناول الطعام وخاصة الذى يحتوى على سعرات حرارية مرتفعة وأنت مشغول بأشياء أخرى، يساعد على زيادة الوزن، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن تناول الطعام المشتت يقلل من وعي الإنسان ويمنع من التعرف على إشارات ملء الجسم بالطعام، ولهذا أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام وهما مشتتين الانتباه، أكثر جوعًا من الأشخاص المنتبهين خلال تناول وجبات الطعام.

6-ممارسة التمارين الرياضية لفترة طويلة، يسبب الشعور بالجوع، وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بشكل منتظم يحرقون سعرات حرارية أكثر من أولئك الذين لايمارسون أنشطة بدنية.

7-الأثار الجانبية لبعض الأدوية، ويساعد تناول بعض الأدوية الطبية التى لها أثار جانبية منها فقدان الشهية، ولذلك يشعر الإنسان بالجوع فى أغلب الوقت.