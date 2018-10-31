نايف هزازي يودع أحد
ودع اللاعب نايف هزازي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد الفريق، بعد أن أنهت الإدارة ارتباطها معه وإجراء مخالصة نهائية معه.
ومن جانبها، كشفت مصادر، أن سبب إقدام إدارة أحد على هذه الخطوة انقطاع اللاعب عن المشاركة مع الفريق عقب عودته من المعسكر الخارجي في أبو ظبي.
وأرسلت الإدارة خطابًا إلى محمد غازي صدقة، وكيل أعماله، تمهيدًا لإنهاء العلاقة بشكل ودي بعد اتضاح عدم جدوى استمراره مع الفريق عقب ظهوره بمستويات متدنية في أكثر من مباراة خلال معسكر الفريق الخارجي في عمان، العاصمة الأردنية.
اتهادي[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 10 دقائق
خدمي يرجع للخدم احسله
وينهي حياته الكروية بيـــن
الخدم بمباراة اعتزال بيــن
الاتهاد الفريق الرديف ههه
وفريق اكاديمية مهمد نور
هههه ويسير يفوزو الخدم
على الاكاديمية ويصبح لديهم
5 نقاط هههههههههههههه