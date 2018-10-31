بالصور.. ” بورشة بروجكت جولد ” تجمع 3 مليون دولار في المزاد خلال 10 دقائق فقط

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تمثل سيارة بورشة بروجكت جولد 7 عقود من تطور بورشة في مجال رياضة السيارات حيث تحتفل الشركة في 2018 بمرور 70 عام على انطلاقها في مجال رياضة السيارات, والوسيلة الأفضل للاحتفال كان تقديم تلك النسخة الخاصة الكلاسيكية الطابع المعروفة بأنها نسخة بورشة كلاسيك 993 التي طورت لتحصل على لمسات من بورشة تيربو S اكسكلوسيف سيريس والتي ورثت منها الطلاء الأصفر ميتاليك الذهبي اللامع.

وتم الكشف عن هذه السيارة في نهاية شهر أغسطس الماضي وعرضت للبيع في مزاد RM Sotheby في مركز بورشة في أطلانطا بمبلغ كبير وتم عرض 37 عرض للحصول على السيارة في أقل من 10 دقائق مع وصول أعلى سعر الى 3.12 مليون دولار سيوجه منهم قرابة 3 مليون دولار لمؤسسة بورشة فيري غير الربحية.

وبروجكت جولد ليست نسخة 933 عادية من بورشة كلاسيك وقد استغرق العمل على هذه السيارة 18 شهر حتى اكتمالها وتحمل السيارة مداخل تهوية جانبية ومعروفة مأخوذة جيل 993 تيربو S مع محرك بشاحنين توربينيين بشاحنين توربينيين. ويتوفر للسيارة دفع كلي وناقل حركة مانيوال والسيارة في حد ذاتها غير مرخص لها بالسير بالطرق العادية ولكن استخدامها يقتصر على حلبات السباقات فقط.