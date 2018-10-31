” فيفا ” يسعى لتقسيم حق استضافة مونديال قطر على عدة دول

نواف السالم(صدى):

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الأربعاء، عن سعي المنظمة لزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر وتقاسم حق استضافة النسخة الموسعة مع دول أخرى في المنطقة، وذلك في كلمة أمام الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح رئيس ” فيفا ” قائلًا: ” يجب أن نرى ما إذا كان ذلك ممكنًا، إذا كان شيئًا من الممكن تنفيذه. نتناقش مع القطريين وأيضًا مع آخرين في المنطقة ونأمل في حدوث ذلك ” ، مضيفًا: ” لقد قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقًا، وهذا سيحدث في 2026. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الفيفا كان قد قرر هذا العام زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 فريقًا، بينما ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة العدد في النسخة المقررة إقامتها في قطر بعد أربع سنوات.