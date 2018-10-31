بالصور.. اختتام الجولة الثانية من بطولة المملكة للرماية

محمد السعران(صدى):

اختتمت الجولة الثانية من بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء والأطباق المقامة حالياً في مدينه تدريب الأمن العام وجاءت النتائج كالتالي :

اولاً مسابقة البندقية ضغط الهواء 10متر :

الأول وكأس التفوق والميدالية الذهبية الرامي رئيس رقباء فايز صعفق العنزي من القوات البحريه والثاني والميدالية الفضية الرامي وكيل رقيب مسفر عبود العماري من القوات الجوية الثالث والميدالية البرونزية الرامي رقيب اول عبدالرحمن سعد الجحيدلي من القوات الجوية

ثانياً :مسابقة الأطباق شوزن سكيت :

الأول وكأس التفوق والميدالية الذهبية رئيس رقباء ماجد معيض التميمي من الأمن العام والثاني والميدالية الفضية رئيس رقباء سعيد مقبل المطيري من الأمن العام والثالث والميدالية البرونزية الرامي العريف حاتم مرضى الشمري من الأمن العام شرطة حائل وتاتي ضمن الاستعدادات للبطولة الآسيوية التي ستقام بمشيئة الله في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2-12 نوفمبر المقبل.