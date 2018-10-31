تنبيه بهطول أمطار على عدد من محافظات عسير

أبها(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، على عدد من محافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ورجال المع ومحايل و المجاردة والنماص وبللسمر وبللحمر وسبت العلاية وبيشة والأجزاء المجاورة لها والأجزاء الساحلية لمنطقة عسير.

وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.