بالصور.. ” الرسم ” يمنح شاب سعودي القوة لمواجهة السرطان

عادل الحربي(صدى):

عزم شاب سعودي عشريني على مواجهة إصابته بمرض ” السرطان ” ، باللجوء إلى الرسم، مشيرًا إلى أن الحياة تصبح أجمل عند مواجهة المتاعب بالجمال.

ويفضل ” الشاب ” رسم البورتريهات، مبينًا أن الوجوه هي أكثر شيء يكشف المعاناة وما يريد أي شخص أن يخفيه.

وأوضح ” الشاب ” أن أغلب اللوحات هي من ذاكرته أو من خياله، كما اتجه الشاب لرسم صورًا لبعض الفنانات التركية مثل ” توبا بويوكستون وبيرين سات ” .