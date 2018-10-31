10 أطعمة على المرأة المرضعة الامتناع عن تناولها

أماني الغامدي(صدى):

تُعد الرضاعة الطبيعية الغذاء الأول والوحيد الذي يتلقاه الطفل حديث الولادة وحتى إتمامه 6 أشهر من عمره، وبعد ذلك يتم إدخال الأطعمة له بجانب الرضاعة أيضا، وينصح الأطباء الأمهات أثناء فترة الرضاعة بتناول الأطعمة التي تدر اللبن وترفع قيمته الغذائية دون أي ضرر للطفل.

ويقول الدكتور محمود العوادى أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن هناك أكلات ممنوع تناولها على المرأة المرضعة لتجنب إصابة الرضيع بالغازات والانتفاخات والمغص مما يتسبب في بكائه كثيرا كما أنه يمكن أن تقلل إدرار اللبن

1- الكرنب والقرنبيط والبروكلى والبصل والثوم

2- الموز

3- الشيكولاتة والمكسرات

4- الزبد والسمن والقشدة

5- البقوليات في حالة الإفراط منها

6- الحلويات بكثرة والعصائر المحلاة خاصة المعلبة

7- المنبهات كالشاى والقهوة والـ 3 في 1

8- المشروبات الغازية بأنواعها

9- النعناع والبقدونس والمريمية

10- المضادات الحيوية