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خدعوك فقالوا.. هذه التصرفات تسبب السرطان

خدعوك فقالوا.. هذه التصرفات تسبب السرطان
كوبنهاغن(صدى):

إنتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عن مسببات للسرطان أثارت خوف الكثيرين وجعلتهم يبعدون عن الكثير من الأدوات والمواد التي يحتاجون إليها .

من جانبه نفي الباحث دافيد كارو وجود أي علاقة بين إستخدام المايكرويف والسرطان مؤكداً أن إستخدام الأواني الصحيحة وبالطريقة السليمة لا يغير في جزيئات الطعام .

كما نفى الباحثون علاقة حمالة الصدر بالسرطان مؤكدين أنها مجرد ملاحظة صدرت في كتاب منشور خلال تسعينيات القرن الماضي .

ولفت الباحثون إلى خرافة الحديث حول علاقة السرطان بمزيل العرق لأنه يؤثر على غدد العرق فقط دون التأثير على الغدد الليمفاوية .

وكشفت دراسة دنماركية جرت على مدى 18 سنة شملت عينة من 350 ألف شخص أنه لا وجود لصلة مباشرة بين استخدام الهاتف المحمول والإصابة بمرض السرطان .

وأكدوا أن المحليات الصناعية والعصائر بريئة هي الأخرى من السرطان ما دامت في الحدود المسموح بها .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4467 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههه لا ماخدعوني تطمنو 😌كلهن اسويهن ماعد الألوان المحليه اخر نقطه ماحبها اصلا مستحيل اشرب شي لونه مب طبيعي ازرق مثلا وغيره من الألوان ماهي طبيعيه

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