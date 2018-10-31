الإطاحة بـ ” وافد ” لامتهانه تزوير المستندات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير التي باشرتها الجهات المختصة بشرطة مدينة الرياض أسفرت – بفضل من الله – عن الإطاحة بوافد من الجنسية الصومالية ، في كمين محكم بحي منفوحة وسط العاصمة الرياض, وذلك بعد توفر الأدلة على امتهانه تزييف وتزوير الوثائق والمستندات في معمل مجهز بمعدات وأدوات يقوم بإستخدامها في جرائمه ، وتم فيه ضبط العديد من الوثائق والمستندات المزيفة, وقد جرى إيقاف المتهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على امن الوطن والمواطن والمقيم، وان الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامته واستقراره.