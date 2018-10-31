بالصور.. ضبط كميات كبيرة من ورق الشام المستخدم في تعاطي الحشيش بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالطائف، عن بيع كميات كبيرة من ” ورق الشام ” المستخدم في تعاطي ” الحشيش ” في محلات ” البقالات الصغيرة ” ، وبعض محلات بيع الجراك والمعسل داخل الأحياء السكنية .

وتأمل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، من الجهات المعنية، أن تعيد النظر في السماح لمحلات التموينات التي تقع داخل الأحياء السكنية، ببيع منتجات التبغ بعد التهاون في بيعه للأطفال وصغار السن .